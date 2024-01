SilverBow Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Silverbow-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 58,61 Punkten, was bedeutet, dass die Silverbow-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 60,93) und erhält somit auch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Silverbow mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (28,25 %) niedriger. Die Differenz von 28,25 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien hervorbringt. Bei Silverbow wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, daher wurde das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben die Aktie der Silverbow in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel betrachtet, da im zurückliegenden Monat 0 Gut- und 1 Neutral-Empfehlung vorliegen. Das Kursziel liegt bei 42,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 50,92 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Silverbow die Einschätzung "Neutral".

