SilverBow Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse von Silverbow-Aktien deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs von 26,54 USD deutlich unter dem längerfristigen Durchschnitt von 31,1 USD liegt, was einer Abweichung von -14,66 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 28,13 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -5,65 Prozent darstellt. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Silverbow daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Silverbow im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch eine niedrigere Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Silverbow zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" und die Diskussionsstärke als ebenfalls "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 2,27, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und daher erhält Silverbow auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre SilverBow-Analyse vom 12.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich SilverBow jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SilverBow-Analyse.

SilverBow: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...