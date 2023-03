Siltronic wechselt Finanzspitze aus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim Chipindustriezulieferer Siltronic gibt es einen Wechsel an der Spitze des Finanzressorts. Claudia Schmitt werde zum 1. Juli die Aufgabe von Rainer Irle übernehmen und in den Vorstand einziehen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend in München mit. Schmitt arbeitet seit 2009 bei Siltronic, wo sie als Corporate Vice President die Bereiche Controlling und Treasury verantwortet./he/bek

