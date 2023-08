Siltronic: Das wahre Kursziel bei 72,93 EUR

Nach Einschätzung von Analysten ist die aktuelle Bewertung der Siltronic-Aktie nicht korrekt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 72,93 EUR und damit um -7,51% unter dem aktuellen Kurs.

• Siltronic: Am 11.08.2023 mit -2,05%

• Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 72,93 EUR

• Aktuell gibt es eine positive Einschätzung durch das Guru-Rating von nunmehr 2,62

Am gestrigen Handelstag verlor die Siltronic-Aktie am Finanzmarkt an Wert (-2,05%). Die vergangenen fünf Handelstage führten zu einem Gesamtverlust von -0,82%. Der Markt zeigt sich daher momentan relativ neutral eingestellt.

Das mittelfristige Kursrisiko für Investoren beträgt laut der Meinung der Bankanalysten noch immer -7,51%, wenn sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen sollten. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach jüngsten...