Siltronic erwartet deutlichen Umsatzanstieg: Quartalszahlen und Aktienprognose im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

In knapp einem halben Jahr, genauer gesagt in 156 Tagen, wird das Münchner Unternehmen Siltronic seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Siltronic Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Noch bevor die Börse ihre Pforten öffnet, werden die Quartalszahlen von Siltronic präsentiert. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,39 Milliarden Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Aktuellen Analysedaten zufolge rechnen Experten mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Siltronic einen Umsatz von 472 Millionen Euro und nun wird ein Anstieg um 49,66 Prozent auf 706,38 Millionen Euro erwartet. Auch der Gewinn soll...