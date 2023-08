Siltronic: Spannung vor Veröffentlichung der Quartalszahlen - Prognosen für Umsatz und Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

In 64 Tagen, genauer gesagt am Tag der Veröffentlichung der Quartalsbilanz für das 3. Quartal, werden Aktionäre gespannt auf die Zahlen des deutschen Siltronic Unternehmens aus München blicken. Was sind die erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen und wie hat sich die Siltronic Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Siltronic liegt bei beeindruckenden 2,34 Mrd. EUR. Nur noch 64 Tage bis zur Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen – ein Ereignis, das sowohl Aktionäre als auch Analysten mit Interesse verfolgen. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Analystenhäuser mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Siltronic einen Umsatz von 474,00 Mio. EUR und nun wird ein Rückgang um -22,90 Prozent auf 365,55 Mio. EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll...