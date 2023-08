Siltronic: Potenzial für Kursanstieg - Kursziel von 72,93 EUR

Nach einer positiven Entwicklung der Siltronic-Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen um +1,69%, konnte sie gestern am Finanzmarkt sogar einen Anstieg von +2,59% verzeichnen. Diese positive Tendenz spiegelt sich auch in den Prognosen der Bankanalysten wider.

Das mittelfristige Kursziel von Siltronic beläuft sich auf 72,93 EUR. Bei einem aktuellen Kursniveau von X ist dies ein potenzielles Wachstum von -10,35%. Die Meinungen unter Analysten über die weitere Entwicklung der Aktie sind jedoch gespalten. Während 1 Expert(e) die Aktie als starken Kauf empfehlen und 8 als neutral bewerten (“halten”), gibt es immerhin noch 6 Analyst(en), deren Empfehlung lautet “verkaufen”. Eine weitere Stimme plädiert gar dafür, sofort zu verkaufen.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating bei 2,62 nach dem vorherigen Stand (Guru-Rating ALT).

Die...