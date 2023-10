Siltronic: Mittelfristiges Kursziel bei 73,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Am gestrigen Tag hat die Siltronic Aktie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,44% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein positiver Trend von +1,29% verzeichnet werden. Die Analysten sind sich einig: Die Aktie ist aktuell unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 73,44 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von -6,80%. Dabei teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Von insgesamt 15 Analysten empfehlen drei einen Kauf und vier sehen die Siltronic-Aktie als “Kauf” an. Fünf Experten halten sie für neutral während drei weitere die Empfehlung “Verkauf” aussprechen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Guru-Rating unverändert bleibt mit einem Wert von 3,47. Trotz der unterschiedlichen Meinungen gibt es aber immerhin noch...