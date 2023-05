Siltronic: Kursziel von 75,48 EUR in Sicht

Die Aktie von Siltronic verzeichnete gestern am Finanzmarkt ein Plus von +2,02%. In den vergangenen fünf Handelstagen hingegen fielen die Ergebnisse um -3,27%, was auf eine derzeit pessimistische Marktstimmung schließen lässt.

Laut Bankanalysten hat die Aktie jedoch ein mittelfristiges Kursziel bei 75,48 EUR – eine Differenz von +24,55% zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 2,50 und bleibt somit gleich. Von insgesamt 16 Experten empfehlen neun “Halten”, sechs “Verkaufen” und einer ist für einen sofortigen Verkauf. Das optimistische Lager der Analysten gibt es momentan nicht.

Fazit: Derzeit wird die Siltronic-Aktie von Experten als unterbewertet angesehen und hat laut Prognose noch deutliches Potenzial...