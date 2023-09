Siltronic: Kursziel von 73,44 EUR bleibt im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Aktie von Siltronic konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,57% verbuchen. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung sogar bei insgesamt +9,76%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 73,44 EUR liegt – eine Abweichung vom aktuellen Kurs um -9,33%.

• Siltronic: Am 29.09.2023 mit einer positiven Entwicklung von +1,57%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 73,44 EUR

• Guru-Rating unverändert auf dem Niveau von 2,69

Einige Experten teilen allerdings nicht diese Einschätzung und beurteilen die Aktie neutral oder sogar negativ. So haben sich sieben Analysten für “halten” ausgesprochen und sechs weitere Experten sehen einen Verkauf als sinnvoll an.

Insgesamt sind jedoch noch immer etwa zwölf Prozent der Analysten optimistisch gestimmt in Bezug auf Siltronic.

Das bewährte Trend-Indikator...