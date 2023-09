Siltronic: Kursziel von 73,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Aktie von Siltronic wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 73,44 EUR, was einem Potenzial von +0,81% entspricht.

• Am 08.09.2023 stieg die Siltronic-Aktie um +0,76%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,69

Nach einem schwachen Trend in den vergangenen Handelstagen konnte die Aktie gestern eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um +0,76% verzeichnen. Trotzdem beträgt das Ergebnis der letzten Woche -1,95%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Ein Großteil der Bankanalysten sieht die Aktie als Kauf oder zumindest Halten an. Von insgesamt 15 Analysten empfehlen nur noch sechs ein Verkauf und einer rät sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,69 Punkten und bestätigt damit die positiven Aussichten...