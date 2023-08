Siltronic: Kursziel von 72,93 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Aktie von Siltronic hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine relativ neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von 0,32% verzeichnet. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet sei und weisen auf das mittelfristige Kursziel hin.

• Am 18.08.2023 legte Siltronic um 0,32% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 72,93 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 2,62

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für Siltronic liegt bei einem Wert von genau 72,93 EUR. Sollten diese Einschätzungen eintreffen, würde dies einen Verlust in Höhe von -6,68% bedeuten. Allerdings gibt es noch unterschiedliche Meinungen unter den Analysten bezüglich des Kauf-, Halte- oder Verkaufens der Aktie.

Insbesondere ist jedoch festzustellen, dass mehrheitlich neutrale...