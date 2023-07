Siltronic: Kursziel von 72,93 EUR ist in Sichtweite

Die Aktie von Siltronic hat am gestrigen Handelstag -0,51% verloren. In der vergangenen Woche beläuft sich das Minus auf -2,71%, was eher pessimistische Stimmung am Markt andeutet.

Dennoch sehen die Bankanalysten bei Siltronic ein großes Potenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 72,93 EUR und hätte somit eine Steigerung um +6,78% zur Folge.

Ein Guru-Rating von 2,62 bestätigt diese positive Einschätzung. Allerdings sollten Investoren beachten, dass nicht alle Experten optimistisch sind: Während einer davon spricht die Aktie sofort zu verkaufen, empfehlen sechs Analysten den Verkauf und acht Experten halten sich neutral.