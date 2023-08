Siltronic: Das Kursziel liegt bei 72,93 EUR

Die Aktien von Siltronic erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und Analysten sehen in der aktuellen Bewertung noch Potenzial nach oben.

• Die Aktie von Siltronic hat heute einen Anstieg um +2,96% verzeichnet.

• Das mittelfristige Kursziel wird auf 72,93 EUR geschätzt.

• Gemäß dem Guru-Rating hat sich die Einschätzung auf 2,62 verbessert.

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Siltronic am Finanzmarkt ein Plus von +2,96% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Wachstum insgesamt sogar +2,06%. Dieser positive Trend lässt darauf schließen, dass der Markt optimistisch ist.

Analysten sind im Durchschnitt davon überzeugt, dass das mittelfristige Kursziel für Siltronics bei 72.93 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten würde dies eine Investitionsmöglichkeit in Höhe von -10.68% eröffnen. Es gibt jedoch auch einige...