Siltronic: Kursziel bei 75,48 EUR - Potenzial von +11,00%

Die Aktie von Siltronic hat gestern eine negative Kursentwicklung von -3,55% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung jedoch bei +3,50%, was Optimismus am Markt signalisiert.

Nach Meinung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Siltronic aktuell bei 75,48 EUR. Das bietet Investoren ein Potenzial von +11,00% gegenüber dem derzeitigen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich.

Von insgesamt 16 Experten empfehlen 9 die Beibehaltung (halten) der Aktie. Dem stehen 6 Verkaufsempfehlungen gegenüber und eine Empfehlung zur sofortigen Veräußerung (Verkauf). Der Anteil optimistischer Analysten beläuft sich somit auf null Prozent.

Das Guru-Rating von Siltronic bleibt mit einem Wert von 2,50 unverändert im neutralen Bereich...