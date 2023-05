Siltronic: Kursziel bei 75,48 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die derzeitige Bewertung der Siltronic-Aktie nicht angemessen. Das wahre Kursziel liegt +11,49% über dem aktuellen Kurs.

• Am 19.05.2023 stieg die Aktie um +3,04%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +11,49%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,50

Am gestrigen Handelstag sorgte Siltronic für eine positive Überraschung am Finanzmarkt und steigerte sich um +3,04%. In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich ein Gesamtanstieg von +10,98%, was auf eine optimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Siltronic beträgt derzeit 75,48 EUR – eine Steigerung um+11,49%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Auffassung nach dem jüngsten positiven Trend.

Insgesamt bewerten neun Experten die Aktie als “halten”. Sechs weitere sind sogar zum Verkauf...