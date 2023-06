Siltronic: Kursziel bei 70,38 EUR

Der gestrige Handelstag brachte für die Aktie von Siltronic eine negative Kursentwicklung von -2,59%. In der vergangenen Woche erreichte das Minus sogar -5,45%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial von +4,11% bietet.

Das aktuelle Kursziel für Siltronic liegt bei 70,38 EUR. Von insgesamt 16 befragten Experten empfehlen 1 Analyst(en) den Kauf der Aktie und 8 weitere halten sie für neutral. Allerdings gibt es auch 6 Analysten mit einem Verkaufsrating und einer rät sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 2,62.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz des schwachen Trends einige Analysten weiterhin optimistisch sind und ein Potenzial in der...