Siltronic: Bankanalysten sehen Kursziel bei 72,93 EUR

Die Aktie von Siltronic verzeichnete gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,82%. In den letzten fünf Handelstagen zeigt sich allerdings eine negative Kursentwicklung von -2,26%, was auf eine derzeit pessimistische Marktlage hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Siltronic liegt laut Bankanalysten bei 72,93 EUR. Dies bedeutet jedoch ein mögliches Kursrisiko in Höhe von -9,01% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Von insgesamt 15 Analysteneinschätzungen sind aktuell 1 Kaufempfehlung und 8 Halteempfehlungen vorhanden. Verkaufsempfehlungen gibt es noch immer von sechs Analysten und eine sofortige Verkaufsempfehlung wird sogar von einem Experten ausgesprochen.

