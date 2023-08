Siltronic: Analysten sehen Potenzial - Kursziel von 72,93 EUR

Die Aktie von Siltronic hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,06% verzeichnet und am gestrigen Tag um +2,96% zugelegt. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei Siltronic bei 72,93 EUR. Sollte sich dies bewahrheiten, hätte die Aktie noch ein Potenzial in Höhe von -10,68%. Jedoch sind nicht alle Experten dieser Meinung, da die jüngste positive Entwicklung des Unternehmens eine unterschiedliche Einschätzung zur Folge hatte.

Aktuell empfehlen 1 Analyst(en) einen Kauf der Aktien. Die Mehrheit (8 Experten) ist eher neutral eingestellt und gibt eine “halten”-Bewertung ab. Allerdings sind immer noch 6 Analyst(en) überzeugt davon, dass es besser wäre zu verkaufen – während für 1 Experte(n) sofortiger Verkauf angesagt ist.

Das Guru-Rating wurde auf...