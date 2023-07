Siltronic: Analysten sehen ein Kursziel von 72,93 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Siltronic derzeit nicht angemessen bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 72,93 EUR.

• Am 28.07.2023 stieg die Aktie um +1,03%

• Das Kurspotenzial beträgt -6,74%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit 2,62 unverändert

Am gestrigen Tag legte die Siltronic-Aktie eine positive Entwicklung von +1,03% vor. Damit konnte sie in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Anstieg von +6,76% verzeichnen – was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für Siltronic liegt aktuell bei 72,93 EUR laut Durchschnittswerten der Bankanalysten. Sollten diese Prognosen eintreffen, bietet sich Investoren ein Potenzial von -6,74%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des jüngsten positiven Trends.

Aktuell...