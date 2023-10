Siltronic: Analysten sehen Kursziel bei 73,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Aktie von Siltronic hat gestern am Finanzmarkt um -1,69% an Wert verloren. Doch die letzten fünf Handelstage zeigen einen positiven Trend mit einem Plus von +1,03%. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 73,44 EUR und wäre damit eine Renditechance von -6,56%.

• Am 03.10.2023 betrug der Verlust -1,69%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 73,44 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant auf dem Niveau von 3,47

Obwohl einige Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen (46,67%), gibt es auch Stimmen für “halten” (50%) oder sogar “Verkauf” (13%). Das bewährte Trend-Indikator Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Level von 3,47.

Trotz des jüngsten Abwärtstrends haben viele Investoren weiterhin Vertrauen in das Potenzial dieser Aktie.