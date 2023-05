Siltronic: Analysten sehen Kurspotenzial - Ziel bei 75,48 EUR

Die Aktien von Siltronic haben gestern am Finanzmarkt mit einem Plus von +2,02% zugelegt. In der vergangenen Handelswoche lag die Kursentwicklung jedoch bei -3,27%. Die Stimmung im Markt ist demnach relativ pessimistisch.

Trotzdem geben Bankanalysten Anlass zur Hoffnung: Das mittelfristige Kursziel für Siltronic liegt aktuell bei 75,48 EUR und würde somit eine Wertsteigerung von +24,55% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Experten davon überzeugt und bewerten die Aktie neutral oder sogar negativ.

Das Guru-Rating bleibt bei 2,50.