Siltronic: Aktie wird von Analysten unterbewertet - Kursziel bei 72,93 EUR

Die Siltronic-Aktie hat gestern an der Börse ein Plus von +0,67% verzeichnet und die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche betrugen satte +5,74%. Die Stimmung am Markt ist daher zurzeit optimistisch. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel für Siltronic bislang unterschätzt wurde.

• Am 18.07.2023 stieg die Aktie um +0,67%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 72,93 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 2,62

Bankanalysten sehen das Potenzial bei einem mittelfristigen Kursziel von 72,93 EUR – eine Rendite in Höhe von -2,30% im Vergleich zum aktuellen Preisniveau. Von den insgesamt 16 Experteneinschätzungen empfehlen nur noch vereinzelte Analysten einen Kauf (6%), während die Mehrheit sich neutral positioniert (50%) oder sogar einen Verkauf vorschlägt (38%). Der...