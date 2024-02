Siltronic Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Der Aktienkurs von Siltronic hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 19,27 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 9,47 Prozent, wobei Siltronic aktuell um 15,13 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Siltronic eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment deutet darauf hin, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Siltronic veröffentlicht wurden. Allerdings hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Siltronic beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Analysen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Siltronic eine Dividendenrendite von 3,33 % aus, was 1,35 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 1,98 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des möglichen höheren Mehrgewinns.