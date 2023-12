Siltronic Aktie: In selten guter Lage!

Siltronic wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Anleger-Stimmung und die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 7 negative Signale identifiziert, woraus eine "Schlecht" Empfehlung resultiert. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung führt dennoch zu einer "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Siltronic liegt bei 32,43, was eine neutrale Bewertung ergibt. Für den 25-Tage-RSI (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47,48, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Siltronic eine Rendite von 3,81 % aus, was 1,8 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,01 % liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung.

Ein Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass Siltronic mit einer Rendite von 8,11 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Allerdings liegt die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" mit einer durchschnittlichen Rendite von 11,34 Prozent im letzten Jahr deutlich höher, wodurch sich insgesamt eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie ergibt.