Siltronic: Aktie nicht richtig bewertet – Kursziel 73,44 EUR

Die Siltronic-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 73,44 EUR mit einem Abwärtspotenzial von -9,28% zum aktuellen Kurs.

• Siltronic legt am 29.09.2023 um +1,50% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,69

Am gestrigen Handelstag konnte die Siltronic-Aktie ein Plus von +1,50% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend aufweisen (+9,69%). Dies lässt auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 73,44 EUR. Ein Kauf der Aktie würde demnach ein mögliches Gewinnpotenzial von -9,28% eröffnen. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Meinung und teilen unterschiedliche Ansichten bezüglich des Potenzials.

Während ein Experte die Aktie als starken Kauf empfiehlt und ein...