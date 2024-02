Siltronic Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Aktuell zeigt der RSI7 für Siltronic einen Wert von 77,71 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Der RSI25 liegt bei 52,95, was bedeutet, dass Siltronic weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Siltronic eine Dividendenrendite von 3,33 % aus, was 1,36 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siltronic mit 10,2 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche (51,39). Dadurch wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 87,45 EUR für Siltronic 11,39 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut"-Signal zu werten ist. Der GD50 liegt bei 87,52 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend kann die Siltronic-Aktie auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse als "Gut" bewertet werden.