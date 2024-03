Siltronic Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Siltronic-Aktie bietet eine attraktive Dividendenrendite von 3,33 Prozent, was 1,38 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Siltronic neutral bewertet. Der RSI7 liegt bei 55,56 Punkten und der RSI25 bei 56,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Stimmungsbild für Siltronic hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs von 88,8 EUR deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 80,47 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Siltronic-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der Dividendenrendite und der technischen Analyse.