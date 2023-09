Siltronic: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 73,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Siltronic-Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine leichte Kurssteigerung von +0,07% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen wurde jedoch ein Rückgang von -0,67% beobachtet. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Bankanalysten sind sich einig: Die Siltronic-Aktie ist aktuell unterbewertet und das mittelfristige Kursziel beträgt 73,44 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Risiko für Investoren in Höhe von -0,49%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Entwicklung mit neutralem Trend.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 2,69. Von insgesamt 15 Analysten empfehlen einer die Aktie als starken Kauf und einer sieht sie als optimistischen Kauf an. Sieben Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Sechs weitere Analysten raten zum Verkauf und einer sogar zum sofortigen...