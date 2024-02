Siltronic Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

In den letzten Wochen wurde bei Siltronic eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes in Richtung Negativ festgestellt. Diese Veränderung erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten bei Siltronic wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Siltronic daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche konnte Siltronic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,83 Prozent erzielen. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus dieser Branche um 8,45 Prozent, was bedeutet, dass Siltronic mit +0,38 Prozent im Branchenvergleich eine Outperformance erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 2,74 Prozent, wobei Siltronic um 6,1 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich.

Die Dividendenrendite bei Siltronic beträgt 3,33 Prozent, was 1,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 1,97) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Siltronic-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Fundamental betrachtet wird Siltronic im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,2 gehandelt, was einen Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,67 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält Siltronic daher eine "Gut"-Empfehlung.