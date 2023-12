Siltronic Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siltronic mit 9 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 9,54 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 81 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" aktuell bei 50 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Siltronic bei 75,62 Euro liegt, während der aktuelle Kurs bei 88 Euro liegt, was einer positiven Distanz von +16,37 Prozent zum GD200 entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 83,92 Euro, was einer neutralen Bewertung von +4,86 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analyse von sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Siltronic mit 8,11 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die mittlere Rendite der Branche in den vergangenen 12 Monaten bei 13,58 Prozent, wobei Siltronic mit 5,48 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund der Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.