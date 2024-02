Siltronic Aktie – ins Depot? Platow Brief bezieht klare Position.

Siltronic – Aktie läuft voraus

Die im Laufe des vergangenen Jahres eingeleitete Trendwende bei der Aktie von Siltronic nimmt zunehmend Gestalt an. Auch nach den am Donnerstag (1.2.) vorgelegten vorläufigen Jahreszahlen stieg der Kurs weiter an.

Und das, obwohl die Ergebnisse zum Teil leicht unter den Konsensschätzungen (aber im Rahmen der Unternehmensprognose) lagen und der Vorstand noch keinen Ausblick auf 2024 geworfen hat. Den wird es nun am 12.3. zusammen mit dem Geschäftsbericht geben. Für 2023 wurden bislang ein Umsatz von 1,5 Mrd Euro (-16%), ein EBITDA von 434 Mio Euro (-35%) und ein EBIT von 231 Mio Euro (-53%) gemeldet.