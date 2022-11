Siltronic Aktie – für den Platow Brief keine Frage: risikoaffine Anleger „KAUFEN“.

Siltronic legt Zurückhaltung ab

Unverändert stark ist die Nachfrage nach Siliziumwafern, die Siltronic an führende Halbleiterhersteller liefert. Der Umsatz im Q3 erreichte mit 474 Mio. Euro (+27,6% vs. Q3 2021) ein neues Rekordniveau, begünstigt vom starken US-Dollar. Zudem erhöhte der Vorstand die Prognose für das Gj. 2022 und geht nun von einer Umsatzsteigerung von 26 bis 30% aus (zuvor: 21 bis 27%). Die EBITDA-Marge soll mit 36 bis 38% das obere Ende der bisherigen Prognose übertreffen (34 bis 37%).

Siliziumwafer sind die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik, von Computern und Smartphones über Elektroautos bis hin zu Windkraftanlagen. Der globale Bedarf ist groß und Siltronic an allen Standorten weiterhin hoch ausgelastet. Laut CEO Christoph von Plotho wird die abgesetzte Waferfläche im 2. Hj. in etwa auf dem Niveau des 1. Hj. liegen und auch langfristig sieht er die Wachstumstreiber der Branche weiter intakt. In den ersten neun Monaten steigerten die Münchner den Umsatz um 29,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,3 Mrd. Euro, die EBITDA-Marge verbesserte sich um 640 bps auf 37,8%.

Anstelle von Zurückhaltung stehen beim MDAX-Konzern daher Ausbauprojekte in der Produktion auf dem Plan. Bereinigt um Sondereffekte sollte auch 2023 ein leichter Gewinnzuwachs möglich sein. Gleichzeitig haben die Analysten ihre Erwartungen seit der Analyse in PB v. 9.9. stark gesenkt. Damit dürfte bei der Aktie (64,30 Euro; DE000WAF3001), die mit einem KGV von 6 bewertet ist, einiges eingepreist sein.

Risikoaffine Anleger können bei Siltronic den Einstieg wagen. Stopp: 49,90 Euro.