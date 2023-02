Siltronic Aktie auf Erholungskurs. Jetzt kommen die Zahlen 2022 als potentieller Turbo, aber der Ausblick.

Siltronic Aktie handelt derzeit auf einem wesentlich niedrigerem Niveau als während des – gescheiterten – Übernahmeversuchs. Trotz operativ hoher Nachfrage, Gewinne und Umsätze verlor seitdem die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001) – Aktie kontinuierlich an Wert.

Aber mittlerweile scheint nicht nur der Boden gefunden zu sein, sondern von den Tiefs hat sich die Aktie mit Kursen „an die 80,00 EUR“ abgesetzt. Vergessen das 52-Wochen-Tief von 51,56 EUR im Oktober letzten Jahres. Und jetzt liefert die 30,8%-Beteiligung der Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881) die vorläufigen Zahlen für 2022. Hohe Nachfrage mit entsprechender Preissetzungsmacht standen gegen die Unsicherheiten der Erdgasversorgung und steigende Energiepreise – wie sich die Siltronic AG gehalten hat?

Siltronic mit höchstem Umsatz und EBITDA der Firmengeschichte – USD spielte mit und dazu höhere Absatzpreise

Heute berichtet die Gesellschaft , die sich in einem boomenden Marktsegment stark entwickelt, von einer kräftigen Umsatz- und Ertragssteigerung in 2022. Offensichtlich konnte man – bei Vollauslastung der Kapazitäten – Preiserhöhungen am Markt durchsetzen, die die erhöhten Produktionskosten mehr als kompensieren können. Und so steht als wichtigstes „Projekt“ derzeit die Erweiterung der Kapazitäten im Vordergrund. Basis für weitere Umsatzsteigerungen bei sehr gesunder Marge.

„Das Geschäftjahr 2022 war von einer starken Kundennachfrage und den laufenden Investitionsprojekten in Singapur und Freiberg geprägt. Mit Stolz können wir Ihnen berichten, dass der Bau unserer neuen 300 mm-Fabrik in Singapur mit großen Schritten voranschreitet und bereits die ersten Maschinen installiert wurden. Die neue Fabrik ermöglicht uns weiter zu wachsen und unsere Position als einer der Technologieführer zu festigen“, sagte Dr. Christoph von Plotho, Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG.

Vor allem getrieben von Preiserhöhungen, aber auch einer vorteilhaften Wechselkursentwicklung des US-Dollar, verbesserte sich der vorläufige und noch ungeprüfte Umsatz um 28 % auf gut 1,8 Mrd EUR. (2021: 1,4 Mrd EUR). Da die Produktionskapazitäten bereits im Vorjahr stark ausgelastet waren, war die mengenbedingte Umsatzsteigerung gering.

Gewinne laufen. Inclusive Sonderertrag wegen gescheiterter Übernahme von 50 Mio EUR. Schlag für die Siltronic Aktie wog schwerer

Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich das vorläufige EBITDA im Geschäftsjahr 2022 um 44 % auf 672 Mio EUR (2021: 466,4 Mio). Die EBITDA-Marge lag bei 37 % (2021: 33,2 %). Günstiger Einmaleffekt für den Gewinn war die Ausgleichszahlung von GlobalWafers im Rahmen des gescheiterten Übernahmeangebots – „Termination Fee“. Ohne diese Fee wäre immer noch eine Margensteigerung auf 34% erreicht worden – von 32,7 % im Vorjahr.

Das vorläufige EBIT hat sich mit 496 Mio EUR gegenüber dem Vorjahr (2021: 316,9 Mio EUR) deutlich erhöht. Der Anstieg wurde gedämpft durch höhere planmäßige Abschreibungen. Die vorläufige EBIT-Marge 2022 lag bei 27 % gegenüber 22,5 %im Jahr 2021. Kapazitätsausbau als einzige Chance die Absatz-Mengen zu steigern für einen Konzern, der seit einiger Zeit an der Kapazitätsgrenze produziert, erforderte Investitionen von 1,07 Mrd EUR in Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen (2021: 425,6 Mio EUR). Die größten Investitionen betrafen die neue 300 mm-Fabrik in Singapur und die Erweiterung des Kristallziehgebäudes in Freiberg.

Passt – Prognose für 2023 verhalten. Mittelfrist-Sicht passt dafür wieder…

Zu den größten Unsicherheiten für 2023 zählen laut Management geopolitische und weltwirtschaftliche Entwicklungen, Risiken aus schwächeren Endmärkten sowie die Entwicklung der Wechselkurse. Aber mittel- und langfristig geht man von einer steigenden Nachfrage nach den Produkten der Siltronic aus. Zu Beginn des Jahres 2023 bleibt die Auslastung bei 200- und 300 mm Wafern hoch, allerdings sollen bereits einige Kunden eine schwächere Auftragslage im ersten Halbjahr 2023 sehen.

Und dass, was in 2022 noch half die EPS der Siltronic Aktie auf Rekordniveau zu heben, entfällt – wahrscheinlich – respektive sicher, wenn man die Termination Fee betrachtet, die immerhin rund 10% des 2022er EBIT ausmachte. So sollten negative Effekte aus dem schwächer werdenden USD auf die Umsatzentwicklung wirken. Ein durchschnittlicher Wechselkurs des EUR gegenüber dem USD von 1,10 (2022: 1,05) würde den Umsatz in 2023 um rund 65 Mio EUR verringern. Diesen negativen Wechselkurseffekten stehen positive Effekte aus leicht steigenden Preisen gegenüber. Aufgrund der anhaltend hohen Inflation werden im Jahr 2023 steigende Stückkosten erwartet. Die Investitionen im Geschäftsjahr 2023 werden voraussichtlich im rekordmässigen Bereich des Vorjahres liegen.



