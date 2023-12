Siltronic Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Siltronic in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In diesem Fall wurde über Siltronic weniger als üblich diskutiert, und es gab eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von Siltronic zuletzt im Fokus der Diskussionen, und dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Siltronic in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,61 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 10,72 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Siltronic jedoch 1,87 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Siltronic beträgt 3,81 Prozent, was 1,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Siltronic-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.