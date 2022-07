Siltronic Aktie: „Unser Fokus liegt weiter auf stabiler Produktion bei Vollauslastung“und „Umsetzung unserer Investitionsprojekte“

Siltronic Aktie handelt derzeit auf einem wesentlich niedrigerem Niveau als während des – gescheiterten – Übernahmeversuchs. Trotz operativ hoher Nachfrage, Gewinne und Umsätze verlor die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001) – Aktie kontinuierlich seitdem an Wert. Aber mittlerweile scheint der Boden gefunden zu sein.

Heute berichtet die Gesellschaft , die sich in einem boomenden Marktsegment stark entwickelt, von einer kräftigen Umsatz- und Ertragssteigerung im Q2/2022. Offensichtlich konnte man – bei Vollauslastung der Kapazitäten – Preiserhöhungen am Markt durchsetzen, die die erhöhten Produktionskosten mehr als kompensieren können. Und so steht als wichtigstes „Projekt“ derzeit die Erweiterung der Kapazitäten im Vordergrund. Basis für weitere Umsatzsteigerungen bei sehr gesunder Marge.

„Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wafern zeigt, dass die langfristigen Wachstumstreiber der Halbleiterindustrie trotz der Verunsicherung in manchen Endmärkten weiter in Kraft sind. Dies spiegelt sich auch in unserem hervorragenden Ergebnis wider.“, so Dr. Christoph von Plotho, CEO der Siltronic AG. „Unser Fokus liegt auf der reibungslosen Umsetzung der Erweiterungsprojekte in Freiberg und Singapur, um auch langfristig mit unseren Kunden wachsen zu können.“

Ergebnisse Q2 könnten der Siltronic Aktie möglicherweise den notwendigen Schwung für eine Erholung geben

Denn die Siltronic erzielte im Q2/2022 einen Umsatz von 442,2 Mio EUR, plus 6 % im Vergleich zum Vorquartal. Positiv wirkten sich hier vor allem Wechselkurseffekte aus. Die abgesetzte Waferfläche und Preiserhöhungen in Rechnungswährung haben die Umsatzentwicklung gestützt. Und so ergibt sich im ersten Halbjahr 2022 ein Umsatz von 859,2 Mio EUR, ein deutliches Plus von 30,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Da der Umsatzanstieg von 202,1 Mio EUR die Zunahme der Herstellungskosten von 115,2 Mio EUR deutlich überkompensiert hat, ist das Bruttoergebnis im ersten Halbjahr 2022 um 86,9 Mio EUR auf 280,7 Mio EUR gewachsen und die Bruttomarge hat sich von 29,5 % auf 32,7 % erhöht. EBITDA im Q2/2022 in Höhe von 147,0 Mio EUR lag 39,0 Mio EUR unter dem Vorquartal, das 50,0 Mio EUR Termination Fee beinhaltete (gescheiterte Übernahme). Ohne die Termination Fee betrug die EBITDA-Marge im ersten Quartal 32,6 % . Im zweiten Quartal 2022 wurden 33,2 % erzielt. Die Marge hat trotz der Kostensteigerungen zugenommen. Im Halbjahresvergleich lag das EBITDA 66,8 % über der Vorjahresperiode, was neben der Umsatzsteigerung vor allem auch durch die Termination Fee bedingt ist.

Passt – Prognose „angepasst“

Der Gewinn der ersten sechs Monate lag bei EUR 205,8 Millionen, ein Anstieg um 83,3 Mio EUR. Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallen hiervon 184,1 Mio EUR. Das Ergebnis je Aktie lag nach den ersten sechs Monaten 2022 bei 6,13 EUR nach 3,50 EUR im ersten Halbjahr 2021. Da sich im ersten Halbjahr der Wechselkurs des EUR gegenüber dem US-Dollar deutlich abgeschwächt hat und eine kurzfristige Trendumkehr nicht erwartet wird, ergibt sich daraus ein anhaltend positiver Einfluss auf den Umsatz der Siltronic. Deshalb erhöht das Management die Prognose für das Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr auf plus 21 bis 27 Prozent an.

Gleichzeitig führen Wechselkurs und Preissteigerungen im Einkauf zu höheren Kosten in der Berichtswährung. So erwartet man nunmehr für das Gesamtjahr Stückkostensteigerungen von etwa 140 Mio EUR. Die Investitionen werden nach dem derzeitigen Projektfortschritt im Jahr 2022 weiter in Höhe von etwa 1,1 Mrd EUR erwartet. Die Finanzierung sei durch vorhandene Liquidität, Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit einschließlich Kundenanzahlungen sowie Fremdkapital gesichert. Im Juni wurde ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 300 Mio EUR begeben. Eigenkapitalmaßnahmen werden für 2022 weiter ausgeschlossen.

Die Prognose für alle weiteren Kennzahlen bleibt gegenüber März 2022 unverändert. Die voraussichtliche Entwicklung der KPIs für das Jahr 2022 ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Prognose 9. März 2022 (Geschäftsbericht) Prognose 10. Mai 2022 (Q1 2022) Prognose 29. Juli 2022 (Q2 2022) Umsatz Anstieg von 15 bis 22 Prozent Anstieg von 15 bis 22 Prozent Anstieg von 21 bis 27 Prozent EBITDA-Marge 34 bis 37 Prozent 34 bis 37 Prozent 34 bis 37 Prozent Abschreibungen rund EUR 185 Mio. ca. EUR 185 Mio. rund EUR 185 Mio. EBIT deutlicher Anstieg ein deutlicher Anstieg deutlicher Anstieg Steuerquote 10 bis 15 Prozent 10 bis 15 Prozent 10 bis 15 Prozent Investitionen rund EUR 1.100 Mio. (2/3 für neue Fabrik in Singapur) rund EUR 1.100 Mio. (2/3 für neue Fabrik in Singapur) rund EUR 1.100 Mio. (2/3 für neue Fabrik in Singapur) Netto-Cashflow deutlich negativ auch deutlich negativ deutlich negativ Ergebnis je Aktie deutliche Steigerung eine deutliche Steigerung deutliche Steigerung

Hohes Risiko – Erdgasversorgung/Preis und allgemeine Rohstoffpreisentwicklung

Wir zitieren aus der aktualisierten Risikosituation im Mai/2022, die wohl auch einen Teil der Kursverluste der Siltronic Aktie erklären kann. Denn hohe Unsicherheit und erhöhte Risiken sind Gift für Aktienkurse. Hier aus dem Bericht:

„Aktuell steigt durch die Eskalation des Krieges in der Ukraine der politische Druck, die Erdgaslieferungen aus Russland zu stoppen. Die Bundesregierung hat am 30. März 2022 die erste von drei Warnstufen des Notfallplans für Gas ausgerufen. Unsere zuständigen Experten an den deutschen Produktionsstandorten in Freiberg und Burghausen sind dazu jeweils im engen Austausch mit unseren lokalen Energieversorgern und den zuständigen Behörden. Zusätzlich ist der Einkauf in enger Abstimmung mit unseren Lieferanten, die unmittelbar oder mittelbar von Handelsembargos betroffen sein könnten. Unsere Mitarbeiter bewerten permanent die dynamische Lage und passen je nach Bedarf unsere Vorsorgemaßnahmen und Notfallkonzepte an.

Der direkte Anteil der Erdgasversorgung an unserem gesamten Energiebedarf ist gering und wird insbesondere am Standort in Freiberg für die Klimatisierung der Reinräume benötigt. Zusätzlich wird Erdgas bei vielen weiteren Lieferanten für die Herstellung unterschiedlichster Produktionsmedien, aber auch für die uns wichtige Elektrizität, benötigt. Bei diesen Lieferanten sind ebenfalls direkte oder indirekte Versorgungsstörungen im Falle eines Embargos möglich. Eine Produktionsunterbrechung in Deutschland durch fehlende Erdgaslieferungen kann damit eine erhebliche negative Auswirkung auf unseren Absatz sowie die Ertragslage haben.

Darüber hinaus beobachten wir dynamische und sich verstetigende Preissteigerungen bei vielen wichtigen Betriebs- und Rohstoffen, die über das Geschäftsjahr 2022 hinaus gehen. Unerwartete Preiserhöhungen können zu negativen Auswirkungen auf die Ertragslage führen und eine Qualifizierung neuer Lieferanten kann eine längere Zeit beanspruchen. Wir erhöhen in diesem Umfeld daher unsere Risikoeinschätzung für die Beschaffungsmärkte von mittel auf hoch.“

Investitionen in neue Wafer-Fabrik „kommen aus dem laufenden Geschäft“ – keine Kapitalerhöhung, die die Siltronic Aktie bremsen könnte!

Der Bau der neuen Fabrik in Singapur will Siltronic zu einem großen Teil durch vorhandene Liquidität, künftige Cashflows und Anzahlungen wichtiger Kunden finanzieren. Zusätzlich plant man Darlehen und Anleihen in überschaubarem Rahmen zu platzieren, sodass man derzeit eine Kapitalerhöhung für 2022 ausschliesst. Und so stehen alle Zeichen auf Wachstum – ohne Verwässerung!

Halbleiter haben eine Sonderkonjunktur – mittel- bis langfristig. Siltronic Aktie sollte so Stärke gewinnen.

„Geopolitische Probleme, anhaltende Verwerfungen in globalen Lieferketten sowie die die weitere Entwicklung der Corona Pandemie bringen weiter Unsicherheiten mit sich, deren wirtschaftliche Auswirkungen schwer zu prognostizieren sind. Der Blick auf die anhaltenden Megatrends der Halbleiterindustrie lässt uns jedoch weiterhin von mittel- und langfristig steigender Nachfrage nach Siliziumwafern ausgehen, auch wenn das Wachstum Schwankungen unterworfen sein kann. Für 2022 erwarten wir weiterhin eine starke Nachfrage und planen mit einer hohen Produktionsauslastung“, so von Plotho bei Vorlage der Zahlen für 2021 – sollte immer noch gültig sein, jedoch mit erhöhten Risiken.

Für 2022 plant Siltronic Investitionen von rund 1,1 Mrd EUR. Davon sollen etwa zwei Drittel in den Bau der neuen Fabrik in Singapur fließen. Weitere Schwerpunkte sollen die Erweiterung der Kristallziehhalle und der Epitaxie-Kapazitäten in Freiberg sowie Maßnahmen zur“ Verbesserung der Capabilities für neue Design Rules“ sein.



Chart: Siltronic AG | Powered by GOYAX.de