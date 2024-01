Siltronic Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die technische Analyse der Siltronic basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein positives Bild. Der GD200 liegt bei 76,13 EUR, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs (90,2 EUR) um +18,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 84,81 EUR, was einer Abweichung von +6,36 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Auch dies führt zu einer positiven Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen für Siltronic abgegeben. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Stimmung unter den Anlegern als "Gut" einzustufen ist. Allerdings wurden auch 4 negative Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung. Die Redaktion bewertet die Kommunikation als "Neutral", da es weder übermäßig positive noch negative Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Beiträge zu Siltronic deutet jedoch darauf hin, dass das Interesse der Anleger abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Siltronic weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (40,3 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,13 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral" in diesem Punkt der Analyse.

Insgesamt ergibt sich also für Siltronic aus der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem RSI eine Bewertung als "Gut" in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, eine "Schlecht"-Empfehlung aufgrund von identifizierten Signalen und eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund abnehmender Aufmerksamkeit der Anleger.