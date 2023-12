Siltronic Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Siltronic-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 75,07 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 85,4 EUR, was einem Unterschied von +13,76 Prozent entspricht. Auf Grundlage dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (83,48 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,3 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die Siltronic-Aktie. Zusammenfassend erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt.

In Bezug auf die Dividende weist Siltronic ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 3 auf, was einer positiven Differenz von +1,76 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens mit einer "Gut"-Bewertung ausgezeichnet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen deuten auf ein "Gut"-Rating hin.

Insgesamt erhält die Siltronic-Aktie somit positive Bewertungen in Bezug auf die Charttechnik, die Anleger-Stimmung, die Dividendenpolitik und das Sentiment in den sozialen Medien.

