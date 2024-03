Siltronic Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siltronic beträgt derzeit 10,05, was 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Siltronic eine Dividendenrendite von 3,33 Prozent auf, was 1,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche zu einer attraktiven Investition und erhält ebenfalls eine Bewertung von "Gut".

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen zeigt, dass Siltronic von privaten Nutzern positiv bewertet wird. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung auf der Stufe "Gut". Allerdings wurden auch 9 negative Signale identifiziert, was zu einer zusätzlichen Bewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat Siltronic im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,01 Prozent erzielt, was 22,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 18,81 Prozent den Durchschnitt um 12,21 Prozent.

Basierend auf dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einer Bewertung von "Gut" bewertet.