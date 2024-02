Siltronic Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Siltronic hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,83 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich hat die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 9,84 Prozent zugelegt, was bedeutet, dass Siltronic eine Underperformance von -1,01 Prozent verzeichnete. Im Vergleich dazu erzielte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,59 Prozent, wobei Siltronic um 6,24 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wird Siltronic in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Siltronic liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 69,77 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 53,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in Bezug auf Siltronic hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies wurde anhand der Änderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Siltronic-Aktie um +9,68 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch lediglich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Siltronic gemäß der Analyse ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik, ein "Neutral"-Rating für den RSI und ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke.