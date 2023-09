Siltronic Aktie: Kursziel bei 73,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Siltronic-Aktie hat am gestrigen Tag an der Börse eine negative Entwicklung von -2,60% verzeichnet. Dies führte zu einem Absinken des Wertes um -1,29% in den letzten fünf Tagen. Der Markt wirkt derzeit pessimistisch und die Stimmung ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut durchschnittlicher Meinung von Bankanalysten bei 73,44 EUR. Sollten diese Prognosen zutreffen, ergibt sich dadurch ein Potenzial für Investoren von +0,67%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht aufgrund der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Aktuell befürwortet nur einer von insgesamt neun Experten einen Kauf und ebenso viele empfehlen sogar eine Verkaufsempfehlung. Die restlichen sieben beurteilen das Papier mit “halten”. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt somit lediglich +12,50%.

Das bekannte...