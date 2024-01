Siltronic Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Siltronic beträgt das aktuelle KGV 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", die im Durchschnitt ein KGV von 50 haben, als unterbewertet betrachtet wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating, sodass die Siltronic-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite der Siltronic-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,81 Prozent und liegt damit 1,84 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 1,97). Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik des Unternehmens mit "Gut".

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Siltronic-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 76,84 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 88,75 EUR (+15,5 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 86,04 EUR, daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Siltronic also in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.