Siltronic Aktie: Jetzt aber!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Siltronic als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Siltronic-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,08, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,65, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Siltronic im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,33 % aus, was 1,53 Prozentpunkte höher ist als der übliche Branchendurchschnitt von 1,79 %. Somit wird eine Einstufung als "Gut" vorgenommen, da der mögliche Mehrgewinn höher ist.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Siltronic in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,01 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 15,69 Prozent gestiegen sind, was eine Outperformance von +15,32 Prozent im Branchenvergleich für Siltronic bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 11,93 Prozent im letzten Jahr aufweist, liegt Siltronic 19,09 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer Einstufung als "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,05 Euro für jeden Euro Gewinn von Siltronic zahlt. Dieser Wert liegt 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.