Siltronic Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Siltronic schüttet eine Dividendenrendite von 3,33 % aus, was 1,49 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,84 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der aktuellen Kurse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung des Unternehmens führt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer gemischten "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Siltronic-Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,62 Prozent aufweist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Siltronic-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit für die Siltronic-Wertpapiere eine "Neutral"-Einstufung auf Grundlage der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Relative-Stärke-Index.