Siltronic Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Siltronic-Aktie wird von verschiedenen trendfolgenden Indikatoren bewertet. Zunächst wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 78,31 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 88,65 EUR liegt, was einer Abweichung von +13,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 87,41 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 88,65 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Siltronic also ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Emotionen. Zwar wurden vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, jedoch wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments, da insgesamt mehr "Schlecht"-Signale abgegeben wurden.

In Bezug auf die Dividende weist Siltronic mit einer Dividendenrendite von 3,33 % einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,98 % auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Siltronic liegt bei 76,15, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt erhält Siltronic auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine gemischte Bewertung mit einem überwiegend guten und neutralen Rating.