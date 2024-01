Siltronic Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Siltronic beträgt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell 45,64 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 39,35, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Siltronic 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt überwiegend positive Diskussionen über Siltronic. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv bewertet, obwohl statistische Auswertungen in den letzten zwei Wochen auch einige Verkaufssignale ergeben haben.

In der technischen Analyse erhält Siltronic eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und dem Schlusskurs am letzten Handelstag. Jedoch ergibt sich auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Siltronic aus verschiedenen finanziellen und technischen Gesichtspunkten gemischte Bewertungen erhält, was auf eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Kursentwicklung hinweisen könnte.