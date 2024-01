Siltronic Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Siltronic-Aktie wird laut technischer Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet. Dies basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 76,26 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 92,75 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +21,62 Prozent und somit eine positive Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 85,1 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Siltronic-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Siltronic-Aktie ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Allerdings wurden auch vereinzelt "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einem gemischten Bild führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt jedoch eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Siltronic mit einer Dividendenrendite von 3,81 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1.97%) auf. Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung der Siltronic-Aktie.

Die langfristige Stimmung rund um die Siltronic-Aktie ergibt sich aus der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung. Dabei zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Siltronic ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Siltronic-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".