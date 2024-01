Siltronic Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die technische Analyse von Siltronic-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem positiven Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 77,52 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 92,20 EUR liegt, was einer Abweichung von +18,94 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 86,75 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +6,28 Prozent. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Siltronic eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 36, was darauf hindeutet, dass die Siltronic-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 42,26 im neutralen Bereich. Die Analyse der RSIs führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung für Siltronic.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, zeigt sich, dass die Siltronic-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet ist. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,38 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 51,86 bei 80 Prozent. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Jedoch wird auch darauf hingewiesen, dass über Siltronic mehr diskutiert wurde als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating aufgrund der Analyse der verschiedenen Indikatoren.