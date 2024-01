Siltronic Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um herauszufinden, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Siltronic wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass Siltronic überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 45,96, was bedeutet, dass Siltronic hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Siltronic-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger ist überwiegend positiv gegenüber Siltronic. Die Diskussion in den sozialen Medien war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv, ohne negative Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Siltronic daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Siltronic von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 9,54 Euro. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Siltronic 9,54 Euro zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies 81 Prozent weniger. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Siltronic eine Performance von 8,11 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 15,34 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -7,24 Prozent im Branchenvergleich für Siltronic. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Siltronic jedoch 0,25 Prozent über dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.