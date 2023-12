Siltronic Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die neuesten Daten zur Siltronic-Aktie zeigen, dass die Anleger in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Es gab zehn positive Tage, drei negative und einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Siltronic daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung von Verkaufssignalen führt zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Siltronic von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Siltronic mit 3,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,08 Prozent in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Siltronic-Aktie derzeit eine positive Entwicklung aufweist. Der Aktienkurs liegt um +13,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 74,84 EUR und um +2,34 Prozent über dem GD50 von 83,06 EUR. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Siltronic-Aktie mit 8,11 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 4,5 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt weist die Aktie von Siltronic positive Entwicklungen auf und erhält Bewertungen von "Gut" in verschiedenen Bereichen, basierend auf den jüngsten Daten und Analysen.

